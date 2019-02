Apex Legends: Spieler lüften das Geheimnis des Nessie-Easter-Eggs

in

Spieler haben herausgefunden, wie man in Apex Legends das Nessie-Easter-Egg aktivieren kann.



Falls ihr Respawns Battle-Royale-Shooter Apex Legends spielt, dann habt ihr vielleicht schon mal irgendwo auf der Map einen Plüsch-Dinosaurier gesehen. Die Community hat nun herausgefunden, was es damit auf sich hat.

Und zwar kann man mit diesen kleinen Dinos ein Nessie-Easter-Egg aktivieren. Insgesamt könnt ihr 10 grüne Plüsch-Dinosaurier finden. Aber erst wenn ihr auf einen der Dinos schießt, wird der nächste Dino aktiviert. Hier eine Karte mit allen Standorten der Plüsch-Dinos:

Wenn es euch gelingt, in einer Runde alle zehn Mini-Nessies abzuschießen, ohne dabei zu sterben, schaltet ihr das Nessie-Easter-Egg frei. Natürlich verrate ich euch an dieser Stelle nicht, was dann passiert. Aber wenn ihr es nicht selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr euch das Easter-Egg hier im Video ansehen:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Apex Legends geben, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Die Entwickler haben bestimmt noch mehr Geheimnisse im Spiel versteckt. Wir sind schon gespannt, worauf die Community als nächstes stößt.