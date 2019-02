Astral Chain: Platinum Games kündigt futuristisches Actionspiel für die Switch an

in

Platinum Games hat mit Astral Chain einen neuen Actiontitel für die Nintendo Switch angekündigt.

Im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct-Ausgabe hat das Studio Platinum Games das Spiel Astral Chain angekündigt. Hier erwartet uns ein futuristisches Actionspiel, in dem man die Rolle eines Mitglieds einer Polizei-Sondereinheit übernimmt. Zusammen mit der humanoiden Waffe Legion muss man die Menschheit gegen eine mysteriöse außerirdische Invasion verteidigen.

Das Besondere am Spiel ist das Kampfsystem: Der Spieler ist mit Legion verbunden (daher der Name Astral Chain) und so kann man zusammen mit dem Helfer entweder gleichzeitig einen Gegner angreifen oder man teilt sich auf und nimmt mehrere Gegner parallel aufs Korn. Das Ganze sieht sehr interessant aus und auch grafisch scheint das Spiel einiges auf dem Kasten zu haben.

Offiziell heißt es zum Spiel:

“In einer multikulturellen Stadt der Zukunft muss der Katastrophenzustand ausgerufen werden, weil plötzlich – wie aus dem Nichts – Tore in eine andere Dimension erscheinen. Gefährliche Kreaturen greifen die Einwohner an und verseuchen die Umgebung. Die traditionellen Polizeistaffeln sind überfordert. Eine Sondereinheit namens Neuron wird gegründet. “

“Du hast die Wahl zwischen zwei spielbaren Figuren, einem Mann und einer Frau. Die Figur, die du nicht auswählst, taucht im Spiel als dein jüngerer Zwillingsbruder bzw. deine Zwillingsschwester auf und arbeitet ebenfalls für Neuron.”

“Um den außerirdischen Kreaturen Widerstand zu leisten, entwickelt die Menschheit eine humanoide Waffe: Legion. Legion begleitet dich bei deinen Ermittlungen, hilft dir und kämpft an deiner Seite.”

Hier ein paas Screenshots aus dem Spiel:







































Und hier könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen:

Astral Chain erscheint am 30. August für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen sehen auf jeden Fall interessant aus. Wer auf Action steht, der sollte das Spiel im Auge behalten.