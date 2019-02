“Captain Marvel”: Seht euch hier neue Trailer und Clips an

in

Mittlerweile sind ein paar neue Trailer und Clips zu “Captain Marvel” aufgetaucht, die jemand in einem Video vereint hat.

Am 7. März startet der Film “Captain Marvel” in die Kinos, dder auf der gleichnamigen Comic-Vorlage basiert. Und mittlerweile wurden ein paar neue Trailer und Clips veröffentlicht, die jemand im nachfolgenden Video zu einem längeren Video zusammengefügt hat.

Wer also das ganze neue Material sehen möchte, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Übrigens finde ich, dass die bisher veröffentlichten Szenen nicht so wirklich überzeugen können. Für mich wirkt der Film wie ein beliebiger Superheldenfilm, ohne viel Neues zu bieten – aber ich hoffe, dass ich mich irre.

Hier das neue Material aus dem Film:

Worum geht es in “Captain Marvel”?

“Captain Marvel” spielt in den Neunziger Jahren und behandelt den Krieg zwischen den Alien-Rassen Kree und Skrull, den man auch aus den Comics kennt. Air-Force-Pilotin Carol Danvers (Brie Larson) wird nach einem Unfall ebenfalls in den Konflikt verwickelt. Als sie auf den jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) trifft, versucht sie, das Geheimnis ihrer Herkunft zu entschlüsseln und erfährt, dass ihr bürgerlicher Name Carol Danvers ist und sie eigentlich von der Erde stammt. Diese gilt es zu verteidigen, denn die Erzfeinde der Kree haben den Planeten infiltriert.

Das denken wir:

So wirklich überzeugt haben uns die bisher veröffentlichten Trailer noch nicht. Hoffen wir mal, dass uns hier mehr als nur ein beliebiger Superheldenfilm erwartet.