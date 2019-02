Das Horrorspiel Close to the Sun erscheint exklusiv im Epic Games Store

in

Kürzlich wurde verkündet, dass das Horrorspiel Close to the Sun exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird.

Erst kürzlich sorgte der Wechsel von Metro Exodus von Steam in den Epic Games Store für Aufregung. Und natürlich versucht Epic auch in Zukunft mehr Spieler durch noch mehr Exklusivdeals in den eigenen Store zu bekommen.

Offiziell heißt es dazu:

“Epic Games bietet Indie-Entwicklern und Indie-Publishern herausragende Möglichkeiten”, sagt Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. “In dieser Branche erfolgreich zu sein, ist verdammt schwer und erfordert die enge Zusammenarbeit verschiedener Partner. Gute Spiele brauchen gute Entwickler, diese brauchen wiederum die besten Werkzeuge und erfahrene Publisher mit überzeugenden Distributionskanälen.”

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO von Storm in a Teacup, erklärt: “Unsere Beziehung zu Epic und die Entscheidung für die Unreal Engine hat uns fantastische Möglichkeiten eröffnet. Dazu zählt größerer kreativer Freiraum, gleichzeitig konnten wir die Qualität unserer Titel verdoppeln. Close to the Sun im Epic Games Store zu veröffentlichen, ist der nächste logische Schritt. Wir freuen uns, unsere Ambitionen für diesen Titel gemeinsam mit Wired Productions und Epic Games zu verwirklichen.”

Worum geht es in Close to the Sun?

In Close to the Sun verschlägt es dich auf ein geheimnisvolles Schiff in einer alternative Version des 19. Jahrhunderts. Du übernimmst die Rolle von Rose, einer jungen Journalistin, die nach Ihrer Schwester sucht. Als Sie sich zum ersten Mal diesem gewaltigen Komplex nähert, stellst du schnell fest, dass dort etwas gewaltig schief gegangen ist.

Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres für PC, Xbox One und PS4 erscheinen.

Das denken wir:

Ob der Epic Games Store früher oder später Steam den Rang ablaufen kann? Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.

