Days Gone: Sony veröffentlicht neue Screenshots als “Hochzeitseinladung”

Sony und Bend Studio haben kürzlich ein paar neue Screenshots zum Actionspiel Days Gone veröffentlicht – und zwar als “Heichzeitseinladung”.

Bis zum Release des PS4-Titels Days Gone müssen wir uns leider noch ein paar Wochen gedulden, aber dafür versorgt uns Sony immer wieder mit neuem Material aus dem Spiel. Kürzlich wurden beispielsweise neue Screenshots als “Hochzeitseinladung” von Deacon und Sarah veröffentlicht.

Auf dieser Seite findet ihr die Screens, die die Verliebten glücklich in einer heilen Welt zeigen, die so gar nicht zu dem passt, was wir bisher gesehen haben.

Hier die Screens:

















Dazu heißt es: “Deacon St. John und Sarah Whitaker waren ein unwahrscheinliches Paar: Er war aus dem ländlichen Oregon, Mitglied eines Outlaw-Motorradclubs; Sie war aus Seattle, eine Botanikerin mit einem Abschluss in Biochemie. Aber von dem Moment an, an dem sie sich trafen, waren sie auf den Nebenstraßen von Farewell Oregon unzertrennlich. Jetzt sind sie bereit, in den Sonnenuntergang zu reiten und als Mann und Frau das nächste Kapitel des Lebens zu sehen.”

Hört sich ziemlich toll an, oder? Schade nur, dass im Spiel Deacons Leben von menschenfressenden “Freakern” zur Hölle gemacht wird.

Days Gone erscheint am 26. April für die PlayStation 4. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

In Days Gone erwatet uns auf jeden Fall ein heftiger Action-Trip. Wer eine PS4 besitzt, der sollte sich den Titel auf jeden Fall vormerken.