Der Klassiker Super Mario Bros. wurde kürzlich für unglaubliche 100.150 US-Dollar versteigert

Könnt ihr euch vorstellen, über 100.000 US-Dollar für ein Videospiel zu bezahlen? Doofe Frage… natürlich nicht. Aber genau das haben Sammler gemacht. Sie zahlten 100.150 US-Dollar für eine Kopie des Klassikers Super Mario Bros.

Hier ein Bild des Spiels:

Near Mint Condition Copy Of Super Mario Bros. Sells At Auction For More Than $100,000 https://t.co/edSkc3w5Hh #Nintendo #Retro #Mario pic.twitter.com/UTHGRatY5e