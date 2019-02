Der PS4-Titel Gungrave VR erscheint demnächst auch für PC

in

Kürzlich wurde angekündigt, dass der PS4-Titel Gungrave VR demnächst auch über STeam für den PC erscheint.

Falls ihr auf der Suche nach einem neuen VR-Titel für PC seid dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der PS4-Titel Gungrave VR erscheint am 6. März über Steam für den PC. Unterstützt werden die VR-Brillen HTC Vive und oculus Rift.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Nachdem der Kampf gegen die widerwärtige Droge SEED in South City endlich vorbei war, schien es, als wäre der Frieden endlich in die Metropole zurückgekehrt. Noch während Mika sich um die letzten Vertriebsnetzwerke der Droge kümmert, spielt ihr jemand vertrauliche Informationen über eine Chemiefabrik in den Randbezirken von South City zu. Dort sollen sich verdächtige Lebensformen aufhalten, die auf SEED hinweisen könnten. Der Kampf ist noch nicht vorbei.”

Das sind die Hauptfeatures:

Neben dem Third-Person-Gameplay, das die Reihe berühmt gemacht hat, gibt es in Gungrave VR U.N. zusätzlich rasante Side-Scrolling-Level und Level in Ego-Perspektive.

Für Gungrave VR U.N ist Charakterdesigner Yasuhiro Nightow (Trigun) zurückgekehrt. Die ursprünglichen GUNGRAVE-Designer von RED Entertainment fungieren als Berater und es gibt brandneue Anime-Zwischensequenzen!

Drei Schwierigkeitsstufen stehen zur Verfügung: Normal, Hard und Kick-Ass. Bist du knallhart genug, um die Orgmen im Kick-Ass-Modus auszuschalten?”

Hier ein Gameplay-Trailer der das Spiel in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Das ist eine gute Nachricht. Aktuell lässt der VR-Nachschub nämlich zu wünschen übrig.