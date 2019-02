Der UFO-Film “Skyman” versucht den Zauber von “Blair Witch Project” erneut auf den Screen zu bringen

in

Kürzlich wurde der erste Trailer zum UFO-Thriller “Skyman” veröffentlicht.

Steht ihr auf Filme wie “Blair Witch Project”? Dann solltet ihr euch den Film “Skyman” vormerken. Kürzlich wurde der erste Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Für den Film ist Daniel Myrick, Co-Regisseur von “Blair Witch Project”, verantwortlich. Er möchte mit seinem neuen Projekt die Magie des Klassikers erreichen. Ob das klappt?

In “Skyman” erleben wir die Geschichte von Carl Merryweather, einem Mann, der glaubt, im Alter von 10 Jahren eine Begegnung mit Außerirdischen erlebt zu haben. Jetzt möchte er sich wieder mit dem UFO verbinden – an derselben Stelle.

“Ich freue mich, endlich einen ersten Blick auf Skyman mit euch teilen zu können, bei solch einem monumentalen Ereignis – dem 20-jährigen Jubiläum von Blair Witch. Wir sind alle neugierig auf das was da kommt…. Ich freue mich darauf, dass ihr euch mir auf dieser Reise anschließen”, so Myrick in einem Statement.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer sieht spannend aus, aber an die Klasse von “Blair Witch Project” heranzukommen wird verdammt schwierig. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was uns im Film erwartet.

Quelle: bloody-disgusting.com