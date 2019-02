Devil May Cry 5: Auf den Synchronsprecher von Dante wurde kürzlich sechs Mal geschossen

Bei Dreharbeiten in Guatemala wurde kürzlich auf den Synchronsprecher von Dante geschossen. Zum Glück geht es ihm gut.

Synchronsprecher Reuben Langdon verleiht Dante in Devil May Cry 5 seine Stimme. Kürzlich war er mit Steve Copeland, der gerade die Dokumentation “Vision of the Ages” in Guatemala dreht, unterwegs, wo sechs Mal auf ihn geschossen wurde.

Angeblich kam ein Schütze auf ein Fahrzeug zu, in dem Langdon saß und versuchte, die Beifahrertür zu öffnen. Der Fahrer fuhr dann los, um zu entkommen, worauf der bewaffnete Mann das Feuer eröffnete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber eine Kugel hätte Langdon fast auf dem Beifahrersitz getroffen.

Nachdem sich die Passagiere des Fahrzeuges in Sicherheit gebracht hatten, machte Copeland ein Video, in dem er erzählte, was geschehen war. Im Video zeigt er auch die Einschusslöcher am Auto.

Hier das Video:

Guatemala hat eine der höchsten Kriminalitätsraten in der westlichen Hemisphäre. Was Copeland und Langdon erlebten, ist in bestimmten Teilen des Landes also nicht unüblich.

Bis jetzt gibt es noch keine Informationen darüber, ob der Schütze identifiziert oder in Gewahrsam genommen wurde.

Zum Glück wurde niemand verletzt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.

