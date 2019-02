Devil May Cry 5: Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

in

Capcom hat die Systemanforderungen der PC-Version von Devil May Cry 5 vorgestellt.

Falls ihr euch die PC-Version von Devil May Cry 5 besorgt, dann interessiert euch mit Sicherheit, welche Hardware ihr benötigt, um das Spiel ruckelfrei spielen zu können. Gut, dass Capcom jetzt die Systemanforderungen auf der Steam-Seite des Spiels verraten hat.

Minimum:



Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)



WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required) Prozessor: Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300, or better



Intel® Core™ i5-4460, AMD FX™-6300, or better Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



8 GB RAM Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better



NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better DirectX: Version 11



Version 11 Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:



Betriebssystem: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)



WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required) Prozessor: Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better



Intel® Core™ i7-3770, AMD FX™-9590, or better Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



8 GB RAM Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB VRAM, AMD Radeon™ RX 480 with 8GB VRAM, or better



NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB VRAM, AMD Radeon™ RX 480 with 8GB VRAM, or better DirectX: Version 11



Version 11 Speicherplatz: 35 GB verfügbarer Speicherplatz

Devil May Cry 5 steht ab dem 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Capcom hat einige coole Ideen in Devil May Cry 5 eingebaut, aber ob das Spiel an den Erfolg der Vorgänger anknüpfen kann? Wir sind gespannt.