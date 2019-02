Die neuesten Spielszenen aus Russia 2055 sehen absolut beeindruckend aus

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem Indie-Ego-Shooter Russia 2055 veröffentlicht, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wir berichteten ja schon häufiger über das Indie-Shooter-Projekt Russia 2055, das von der Metal-Gear-Reihe inspiriert zu sein scheint. Das bisherige Material sah schon beeindruckend aus, aber die neuen Szenen aus dem Spiel toppen das noch.

InvictusVolition hat die Spielszenen des Shooters, der auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht, via Twitter veröffentlicht. Und diese sehen absolut cool aus. Ob und wann das Spiel in welcher Form erscheint, ist nicht bekannt.

Wir hoffen nur, dass es sich bei diesem Indie-Projekt nicht nur um ein großes Level handelt, sondern um ein vollwertiges Spiel mit einer richtigen Kampagne. Aber das werden wir hoffentlich bald erfahren.

Hier die neuen Spielszenen:

😕Trying to make cutscenes that blend into gameplay smoothly. Since everything is in realtime i'd recommend a GTX 1060 or higher pic.twitter.com/1JCkJEIneY — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 11. Januar 2019

A little snippet from singleplayer. Looking forward to gathering feedback from TestBuild release! pic.twitter.com/b0TTR5Thw6 — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 16. Januar 2019

Gameplay Update: Trying this combat/helmet camera effect. You can turn it off, but I think it looks like the combat footage. hope people like it! pic.twitter.com/5yJ9PdkQLr — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 22. Januar 2019

Gameplay Update: Still needs some polishing with bugs/issues with hud/ammo counter. But im still working super hard! pic.twitter.com/cBCvms4O1h — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 29. Januar 2019

Gameplay Update: I created some prone crawling & transition animations, Might not mean much to anyone, but this is a big deal for me! pic.twitter.com/yca3FZIWPx — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 5. Februar 2019

Und was denkt ihr? Nicht übel, oder?

Das denken wir:

Das sieht richtig cool aus. Dieses Projekt sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.

Quelle: dsogaming.com