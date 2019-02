Diese Modifikation verwandelt Half-Life in einen Top-Down-Shooter

in

Jemand hat Half-Life mit einer Mod in einen Top-Down-Shooter verwandelt.

Habt ihr gewusst, dass der Shooter-Klassiker Half-Life auch als Top-Down-Shooter fuinktioniert – und zwar ziemlich gut? Das beweist der Modder “Sockman111” mizt seiner Modfikation Half-Life: Top-Down.

In Half-Life: Top-Down gibt es zwei Spielmodi. Der erste Modus platziert die Kamera einfach in einer festen Höhe über dem Spieler ähnlich wie bei anderen Top-Down-Shootern. Das Problem: Der Spieler kann hier durch eine niedrige Decke verdeckt werden.

Der zweite Modus versucht, die Kamera in den Grenzen der Spielwelt zu halten, wodurch der Spieler freie Sicht hat. Der Nachteil hierbei ist, dass die Kamera in diesem zweiten Modus bei niedrigen Decken wirklich nahe an Gordon ist und einige Decken können störende Kamerabewegungen verursachen.

Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich cool und kann über diesen Link heruntergeladen werden.

Hier seht ihr die Modifikation in Aktion:

Das denken wir:

Wie wäre es mit einer Fortsetzung Valve? Wir warten doch schon so lange.