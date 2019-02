Far Cry New Dawn: Seht euch hier den verrückten Launch-Trailer an

Ubisoft hat den offiziellen Launch-Trailer zu Far Cry New Dawn veröffentlicht.

“Chaos, Schmerz, Terror. Bist du bereit im postapokalyptischen Grenzland zu überleben?”

Ab morgen steht der Ego-Shooter Far Cry New Dawn für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen und aus diesem Grund hat Ubisoft jetzt auch den Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Im Clip werdet ihr auf die postapokalyptische Welt und die zwei irren Schwestern vorbereitet, die euch im Spiel das Leben zur Hölle machen.

Worum geht es in Far Cry New Dawn?

“Der Spaß hat nun ein Ende. Stelle dich den skrupellosen Highwaymen und seinen Anführern, den Zwillingen, indem du gegen sie ums Überleben in einem gefährlichen post-apokalyptischen Land kämpfst. Forme unerwartete Allianzen, bilde ein tödliches Arsenal an improvisierten Waffen und Ausrüstung durch Reste der alten Welt, um gegen alle Gefahren zu bestehen.”

Hier der Launch-Trailer:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, informieren wir euch darüber.

Den Test zum Spiel findet ihr in wenigen Tagen hier bei uns auf der Seite.

Das denken wir:

New Dawn wird auf jeden Fall ziemlich verrückt. Wir sind schon gespannt, ob der neueste Teil den Vorgännger toppen kann.