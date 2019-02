Ghost Recon Wildlands: Ubisoft kündigt “Special Operation 4” an

in

Das Update-Paket “Special Operations” wird noch im Februar für Ghost Recon Wildlands veröffentlicht.

Ubisoft kündigte kürzlich Special Operation 4, das vierte und letzte Update-Paket des zweiten Post-Launch Jahres, für Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands an. Special Operation 4 erscheint am 27. Februar für die Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC.

Das Update-Paket beinhaltet einen neuen PvE-Modus, neue Inhalte für PvP-Spieler, einige Funktionen, die sich die Spielergemeinde gewünscht hat und vieles mehr.

Hier eine Liste mit allen Updates:

PvE-Modus und Belohnung: Special Operation 4 beinhaltet einen brandneuen PvE-Modus, in dem euer Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt wird. Wenn ihr diesen Modus abschließt, erhaltet ihr ein Outfit-Paket.

PvP-Klassen und -Karten: Ein weiterer Soldat schließt sich dem Kampf an. Ghost War bekommt eine zusätzliche Klasse und zwei neue Karten.

Year 2 Pass: Besitzer des Year 2 Pass erhalten ein kostenloses Objekt-Paket, sowie frühzeitigen und direkten Zugang zu der neuen Ghost-War-Klasse für eine Woche ab dem 27. Februar.

Tageszeit für Solo-Kampagne: Spieler können ihre Tageszeit über eine neue Einstellungsoption in der Solo-Kampagne und im Solo-Ghost-Modus ändern.

Schlacht-Kisten-Update: Wir verschieben alle Sprüche und eine Auswahl an Emotes von den Schlacht-Kisten in die Prestige-Kisten.

Prestige-Kisten-Update: Die Wahrscheinlichkeit von Objekten aus höheren Seltenheitsbereichen wird gesteigert. Alle Sozialen Elemente (Posen, Emotionen und Sprüche) gelten jetzt als seltene Abwürfe.

Browser für benutzerdefinierte Spiele: Ihr könnt anhand von einigen Kriterien benutzerdefinierte Spiele erstellen und durchsuchen.

Herausforderungen: Wir steigen von Herausforderungssaisons auf ausgesuchte tägliche Herausforderungen (3 Solo-, 1 Einsatzkommando- und 1 Community-Herausforderung) mit höheren Prestige-Credit-Belohnungen um.

Bei Abschluss einer bestimmten Anzahl von täglichen Herausforderungen pro Woche erhaltet ihr zusätzliche Belohnungen, zum Beispiel Prestige-Kisten und eine Schlacht-Kiste.PvP-Events: Zwei neue Events werden hinzugefügt.

Das denken wir:

Endlich wieder neuer Content-Nachschub für Wildlands. Hoffentlich hält der Support noch eine Weile an.

Quelle: ghost-recon.ubisoft.com