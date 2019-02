In Big Drunk Satanic Massacre muss du dich als Satans Sohn betrinken und Dämonenbräute retten

in

Im Mai geht das Action-RPG BDSM: Big Drunk Satanic Massacre auf Steam an den Start.

Wenn die Woche mal wieder viel zu lang war, ist ein verrücktes Spiel manchmal genau das Richtige. Und Big Way Games hat in so einer Situation den passenden Titel für euch: das Action-RPG BDSM: Big Drunk Satanic Massacre

Im Grunde erwartet euch hier genau das, was der Titel verspricht. Ihr übernehmt die Rolle von Lou. Lou ist der Sohn von Satan und muss heiße Dämonenbräute retten. Der Clou: Um das zu schaffen, muss er Alkohol trinken, denn Alkohol heilt ihn. Das Problem: Die Suaferei hat natürlich Auswirkungen aufs Gameplay.

Gieß dir einen hinter die Binde, töte die Verräter

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“BDSM ist das erste satirische Action-RPG in dem du Lou, Satans Sohn, spielen kannst! Gieß dir einen hinter die Binde, töte die Verräter und rette die Hölle – und obendrein die heißeste aller Dämonenbräute – aus den Klauen der grässlichen Menschen und ihren übermächtigen Konzernen!”

Hier der erste Gameplay-Trailer:

Erscheinen soll das Spiel im Mai via Steam. Hier der Link zur entsprechenden Seite.

Das denken wir:

Das Spiel ist einfach nur absurd – und das gefällt uns.