In Call of Duty 2019 wird es wieder eine Singleplayer-Kampagne geben

Activision hat verkündet, dass wir uns im nächsten Call of Duty wieder auf einen Singleplayer-Modus freuen können.



Wie ihr wisst, gibt es in Call of Duty: Black Ops 4 ja keine Singleplayer-Kampagne. Die Entwickler konzentrierten sich voll und ganz auf das Multiplayer-Erlebnis. Falls ihr aber nun denkt, dass es in zukünftigen Spielen der CoD-Reihe keinen Singleplayer-Modus mehr geben wird, müsst ihr euch keine Sorgen machen.

Activision Blizzard hat sich nämlich kürzlich erstmals zum kommenden Call of Duty 2019 geäußert. Demnach soll das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen – und zwar mit einer Singleplayer-Kampagne. Entwickelt wird das Spiel von Infinity Ward.

Abgesehen davon erwartet uns in Call of Duty 2019 laut Activision eine riesige und weitläufige Multiplayer-Welt und auch ein Koop-Modus. Laut Dennis Durkin, CFO von Activision Blizzard, soll Call of Duty 2019 sowohl bestehende als auch neue Fans ansprechen und einen großen Schritt nach vorn in der Franchise darstellt.

Hört sich doch vielversprechend an, oder?

Wahrscheinlich ist übrigens eine Veröffentlichung im Herbst. Offizielle Infos zum Release-Termin gibt es aber nicht.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Endlich wieder eine Singleplayer-Kampagne. Coole Sache.

