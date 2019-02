In diesem Jahr erwarten uns womöglich noch 12 unangekündigte Spiele für die Switch

in

Laut einem Nintendo-Insider erscheinen in diesem Jahr noch 12 unangekündigte Spiele für die Nintendo Switch.

Was Spiele betrifft, war 2017 ein großartiges Jahr für die Nintendo Switch. 2018 leider nicht so sehr. Jetzt fragen sich einige Switch-Besitzer: Wird 2019 eher wie 2018 oder wie 2017?

Die Chancen stehen gut, dass in diesem Jahr viele neue Switch-Spiele erscheinen werden. Hier einige Beispiele: Yoshi’s Crafted World, Luigi’s Mansion 3, ein neues Animal Crossing, Daemon X Machina, ein neues Pokemon und vielleicht sogar Bayonetta 3. Aber da geht vielleicht noch mehr.

Laut einem neuen Bericht des Nintendo-Insiders Emily Rogers hat Nintendo noch 12 ungekündigte Switch-Spiele in der Hinterhand, die möglicherweise in diesem Jahr veröffentlicht werden könnten.

Laut Rogers sind drei dieser Spiele kleinere eShop-Titel, ein Nintendo Labo-Kit ist dabei, bei zwei handelt es sich um Wii U-Ports und der Rest sind anscheinend größere Titel. Viel mehr Infos dazu gibt es leider nicht.

Welche Spiele würdet ihr euch wünschen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir

Das sind gute Nachrichten. Gegen ein paar neue Titel für die Switch hätten wir nichts einzuwenden.

Quelle: resetera.com via comicbook.com