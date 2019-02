Jade kehrt in Mortal Kombat 11 zurück (Trailer)

in

NetherRealm hat mit Jade einen weiteren Charakter für Mortal Kombat 11 enthüllt.

NetherRealm hat gestern Abend im Rahmen eines Livestreams mit Jade einen weiteren Charakter für Mortal Kombat 11 vorgestellt: Jade.

Jade war bereits in Mortal Kombat 9 spielbar, in Mortal Kombat X war sie aber nicht vertreten. Fans dürften sich also auf ein Wiedersehen freuen.

Die Kämpferin ist vor allem für Spieler geeignet, die gerne aus der Ferne kämpfen. Mit ihrem Stab kann sie Gegner auf Abstand halten, um sie dann aus sicherer Entfernung mit ihren Wurfklingen zu bearbeiten.

Die ersten Spielszenen mit Jade sehen auf jeden Fall cool aus. In diesem Trailer seht ihr sie in Aktion:

Offiziell heißt es zu Jade:

„Im Leben war Jade eine meisterliche Assassine, die sowohl für ihre loyale Freundschaft zu Prinzessin Kitana als auch ihrem ikonisches grünen Outfit bekannt war. Nun wurde sie von einem bösen Magier wiederbelebt, weshalb sie im Netherrealm als eine untote Wiedergängerin dient. Der Tod hat Jade jedoch nicht eingebremst. Sie zerstört ihre Gegner immer noch mit ihrem Bo-Stab, dem Razorrang und herablassenden Put-Downs.“

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Jade hat ein paar ziemlich coole Moves auf dem Kasten. Wer gerne mit etwas Abstand zum Gegner kämpft, sollte diesen Charakter unbedingt ausprobieren.