Jemand hat 500 US-Dollar in Apex Legends ausgegeben, um das geheime Heirloom-Messer für Wraith freizuschalten

Ein Spieler von Apex Legends hat auf Reddit verraten, wie es so war, 500 US-Dollar für den Battle-Royale-Shooter auszugeben.

Ich finde die Lootbox-Diskussion ja immer wieder spannend. Auf der einen Seite hassen Spieler die Beutekisten und auf der anderen Seite geben manche Fans Unsummen dafür aus. Kürzlich hat beispielsweise ein Spieler von Apex Legends auf Reddit erzählt, dass er 500 US-Dollar ausgegeben hat, um das Heirloom-Messer für Wraith zu erhalten.

Um das Erbestück-Set zu bekommen, muss man Lootboxen öffnen. Das Set beinhaltet eine Banner-Pose (“Fearless”), eine Intro Quip (“Come Find Me”) und das geheime Messer. Problem: Die Drop-Chance für das Set liegt bei unter 1%.

“Pechschutz” für Lootboxen

Allerdings gibt es in Apex Legends einen “Pechschutz”. Dieser sorgt, dass ihr beim Öffnen des 500. Packs garantiert ein Erbstück-Set erhaltet. Und Dank dieses “Features” hat der Reddit-User “BAE339” das Set erhalten.

“Ich habe ein Bündel Münzen nach dem anderen gekauft”, sagte er. “Jedes Mal dachte ich mir: ‘Die Erbstücke werden in dieser Packungen enthalten sein.’ Ich wusste von der ersten Kiste an, dass mich sehr hohe Kosten erwarten würden, aber ich konnte nicht aufhören. Ich öffnete die Kisten, bis ich # 500 erreichte, die die garantierten Wraith-Erbstücke enthält.”

Nachdem er 499 Apex-Kisten geöffnet hatte, erhielt er schließlich das begehrte Wraith-Erbstück – in der 500. Kiste. “Ich kann euch sagen, dass es das nicht wert war”, so “BAE339” . “Ich besitze jetzt alle seltenen blauen Gegenstände im Spiel, zusammen mit unzähligen legendären für fast jede Waffe und Legende im Spiel, von denen ich nichts oder wenig wollte. Alles auf der Jagd nach einer Reihe von Gegenständen, die eine Drop-Chance von unter 1% haben.”

Mein Tipp: Spart euch die Kohle für das Erbstück-Set einfach.

Übrigens: Ich habe mich vor einiger Zeit mal in der RebelGamer-Community umgehört, was sie so von der Lotbox-Thematik hält. Alle Infos dazu erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wie kann man nur freiwillig so viel Kohle für Lootboxen ausgeben?

Quelle: reddit.com