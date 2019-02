Kholat: Holt euch jetzt das First-Person-Horrorspiel kostenlos über Steam

in

Steam bietet gerade das Horrorspiel Kholat zum kostenlosen Download an.

Mal wieder Lust auf ein Horrorspiel, das man aus der Ego-Perspektive spielt? Da hätte ich etwas für euch: Das First-Person-Horror-Adventure Kholat.

Das Spiel wird nämlich aktuell für eine begrenzte Zeit kostenlos über Steam angeboten. Hier der Link zur Steam-Seite des Spiels.

Hier die offizielle Beschreibung zum Spiel:

“Erzählt von Sean Bean, einem der populärsten britischen Schauspieler. Kholat ist ein Erkundungs-Abenteuer-Spiel mit Horror-Elementen, das von wahren Begebenheiten wie dem Unglück am Djatlow-Pass inspiriert ist – dem geheimnisvollen Tod von neun russischen Wanderern, der zu unzähligen unbestätigte Hypothesen geführt hat. Der Spieler wird direkt in die grenzenlose Landschaft des unwirtlichen Ural-Gebirges geworfen, mit der Aufgabe herauszufinden was wirklich passiert ist. Jedoch wirft jede neue Antwort weitere Fragen auf.”

Hört sich spannend an, oder? Ist es auch – zumindest zum Teil. Denn im Grunde erwartet euch hier ein Walking-Simulator mit einer Horrorstory, aber das ist auch ok so. Schließlich ist das Spiel kostenlos.

Das denken wir:

Kholat ist nicht der große Horror-Hammer, aber wer auf First-Person-Horror steht, der kann sich das Spiel bedenkenlos holen.