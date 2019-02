“Matrix”: Darum lehnte Will Smith die Rolle von Neo ab

In einem neuen VLOG erzählt Will Smith, warum er nicht in “Matrix” mitgespielt hat.

Ich finde es mega spannend, Leuten zuzuhören, die in ihrem Leben viel erlebt haben. Das kann ein guter Freund, ein Nachbar, aber auch ein Schauspieler sein. Kürzlich bin ich über ein aktuelles Video von Will Smith gestoßen, in dem er genau das macht: Er erzählt aus seinem Leben und das ist sehr unterhaltsam.

Genauer gesagt erzählt er, warum er die Rolle von Neo im Actionfilm “Matrix” abgelehnt hat. Wir berichteten 2017 über ein Video, in dem wir zu sehen bekommen haben, wie sich Will Smith so als Neo gemacht hätte, aber dazu ist es ja nie gekommen.

Im Video, das ihr gleich sehen werdet, erzählt Will Smith wie es damals war, als er in den Neunzigern mit “Der Prinz von Bel-Air”, “Independence Day” und “Bad Boys” erfolgreich war. Es lief unfassbar gut für ihn. Insofern überlegte er sich auch gut, welche Rollen er annahm und welche nicht.

Jedenfalls pitchten die Wachowski-Brüder (heute sind sie Schwestern) Will Smith damals die Idee, der geplanten Actionszenen, in denen ein Charakter in die Luft springen würde und mehrere Kameras gleichzeitig die Szene festhalten sollten – so wurden die ikonsichen “Kamerafahrten” im Film umgesetzt.

Diese Idee fand Will Smith etwas zu verrückt, wesegen er schließlich die Rolle ablehnte. Daraufhin machte der Schauspieler “Wild Wild West”, was sich als ziemlicher Flopp herausstellte. Es stellte sich aber auch heraus, dass die Wachowskis ziemliche Genies waren und sich “Matrix” zum Kassenschlager entwickelte.

Übrigens: Hätte Will Smith die Rolle von Neo übernommen, dann wäre Morpheus wahrscheinlich von Val Kilmer gespielt worden.

Hier das Video:

Das denken wir:

“Matrix” wäre mit Sicherheit auch cool gewesen, wenn Will Smit Neo gespielt hätte, aber Keanu hätte er wohl nicht übertroffen.