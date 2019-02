Metro Exodus: 4A Games veröffentlicht Statement zum Kommentar eines Entwicklers

4A Games hat eine Stellungnahme zu einem Kommentar eines Entwicklers veröffentlicht, der die Zukunft der Metro-Reihe betrifft.

Wir berichteten ja bereits darüber, dass sich kürzlich ein Entwickler bei 4A Games in einem Forum dazu äußerte, dass Metro Exodus nicht mehr über Steam, sondern über den Epic Games Store vertrieben wird. Er meinte, dass wenn Spieler die PC-Version nun boykottieren würden, könnte es gut sein, dass zukünftige Metro-Spiele nicht mehr für den PC erscheinen.

Nun sah sich 4A Games dazu gezwungen, sich auch zur Situation zu äußern. Das Studio erklärte:

“Die jüngste Entscheidung, Metro Exodus von Steam in den Epic Game Store zu verlagern, wurde allein von Koch Media / Deep Silver getroffen. Die jüngsten Kommentare eines Mitglieds des 4A Games-Entwicklungsteams spiegeln nicht die Ansichten von Deep Silver oder 4A Games über die Zukunft der Franchise wider. Sie spiegeln den Schmerz und die Enttäuschung eines leidenschaftlichen Menschen wider, der gesehen hat, dass der bisherige positive Wille seiner Arbeit aufgrund einer geschäftlichen Entscheidung, die er nicht kontrollieren konnte, zur Kontroverse wird. Wir bitten respektvoll darum, dass jegliches gültige Feedback zu dieser Entscheidung an Koch Media / Deep Silver gerichtet ist und nicht an die Entwickler von 4A Games. Die zukünftige Release-Strategie der Metro-Serie liegt bei Koch Media / Deep Silver. Unsere Entscheidung für eine Partnerschaft mit Epic Games beruhte auf dem Ziel, in die Zukunft der Serie und unseren Entwicklungspartner bei 4A Games zu investieren. Wir haben die Absicht, dieses Franchise fortzusetzen, und eine PC-Version wird immer im Mittelpunkt unserer Pläne stehen.”

