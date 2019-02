Metro Exodus: Spieler überschwemmen Steam mit positiven Kommentaren – und bashen Epic

in

Tausende Spieler schreiben auf der Steam-Produktseite von Metro Exodus positive Kommentare.

Ihr habt ja mittlerweile vermutlich mitbekommen, dass der postapokalyptische Ego-Shooter Metro Exodus nicht mehr auf Steam erhältlich ist, sondern exklusiv über den Epic Games Store. Das passt der Community so gar nicht und darum überschwemmen sie die Produktseite des Spiels auf Steam mit positiven Kommentaren und bashen im selben Zug Epic.

Hier ein paar Beispiele:

“Großartiges Spiel!”

“Wenn sie das Spiel nicht für ein Jahr Epic Store exclusive gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich verdientermaßen sehr erfolgreich auf Steam geworden.

Achja an die ganzen “Kritiker”: Dass Artjom nicht redet ist beabsichtigt und trägt zur Atmosphäre bei, dadurch kann man sich selber besser in ihn hineinversetzen, aber wer das nicht versteht, ist bei der Spielereihe komplett fehl am Platz.”

“Ich hoffe wirklich, dass der Epic Games Store scheitert.”

“…………./´¯/)………………………………..(\¯`\

…………/…//…………………………………..\\…\

………./….//……………………………………..\\ ..\

…../´¯/…./´¯\…………………………………../¯`\….\¯`\

.././.. /…./…./. |_…EPIC STORE. |..\….\….\…\.\

(.(….(….(…./.) ..)……………………..(…(.\….)…..)…).)

.\…………….\/…/………………………..\…\/……………../

..\………………./…………………………..\………………../

…\……………..(……………………………)………………/ “

“Fantastisches Spiel! Genug gesagt, aber ich denke, die Entscheidung, es im EPIC Store zu veröffentlichen, hat den Ruf des Spiels beschädigt!”

“Genau so müssen Spiele 2019 sein, viele Publisher und Entwickler mit genug Geld hängen einfach weit zurück, oder wollen Kohle mit billigen schnellproduktionen scheffeln. Natürlich ist der ganze Wirbel um den EpicStore gerecht, nur darf man das nicht in die Bewertung einfließen lassen.”

“Typischer russischer Zugsimulator”

Und ja, Metro Exodus ist wirklich ein tolles Spiel. Unseren test dazu findet ihr über diesen Link.

Wie gefällt euch Metro Exodus? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Man darf wirklich schon gespannt sein, wie sich das mit dem Epic Store und Steam in Zukunft weiterentwickelt.