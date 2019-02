Monster Hunter: World x The Witcher 3: Wild Hunt – Das neue Update bringt Geralt von Riva ins Spiel

Capcom hat das kostenlose The Witcher 3: Wild Hunt Crossover-Event in Monster Hunter: World gestartet.

Wenn ihr auf Monster Hunter: World steht und euch The Witcher 3 gefällt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Capcom hat kürzlich das kostenlose Crossover-Event Monster Hunter: World x The Witcher 3: Wild Hunt gestartet.

Und wie der Name bereits vermuten lässt, bringt das Event einige Elemente von The Witcher 3 ins Spiel. Unter anderem dürft ihr mit Geralt von Riva gegen das furchteinflößende Monster Leshen antreten.

Abgesehen davon könnt ihr die Rüstung von Geralt und Ciri erhalten, die übrigens auch Teil des Updates is. Was euch sonst noch so erwartet, seht ihr in diesem Trailer:

Monster Hunter World ist auf PS4, Xbox One und PC erhältlich. Das Witcher 3-Update ist für alle kostenlos, aber PC-Spieler müssen sich leider noch etwas gedulden. Dafür können sie sich mit der Tatsache trösten, dass sie die Alien Queen dank einer Modifikation jagen können.

Das denken wir:

Ein ziemlich cooles Update. Die beiden Welten passen überraschend gut zusammen. Gerne mehr davon.