Morgen erscheint anscheinend ein Titanfall Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel namens Apex Legends

EA und Respawn werden voraussichtlich morgen ein Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel auf der Grundlage von Titanfall ankündigen und veröffentlichen. Das berichten mehrere Quellen.

Das Spiel soll Apex Legends heißen und wird als eine Mischung aus dem Battle-Royale-Modus Blackout von Black Ops 4 und Rainbow Six Siege beschrieben. Im Spiel kann man eine Klasse oder einen Helden mit besonderen Fähigkeiten wählen und zusammen mit bis zu drei Teammitgliedern in die Schlacht ziehen.

Das Spiel unterstützt anscheinend bis zu 60 Spieler, so der eSport-Berater Rod Breslau @Slasher auf Twitter. Breslau sagt, seine Quellen beschreiben das Free-to-Play-Modell des Spiels wie Overwatch – mit Mikrotransaktionen und Lootboxen für kosmetische Artikel.

Anscheinend hat Respawn letzte Woche eine Gruppe von Streamern zu einem Spieltest-Event in Los Angeles eingeladen. Dieses Ereignis ist anscheinend auch die Quelle der Leak-Infos.

Hier die entsprechenden Tweets:

Sources who have played and have knowledge of the game confirm to me that Respawn is set to announce and release Apex Legends on Monday Feb 4, a free to play Titanfall Hero Battle Royale game for PC, PS4, and Xbox One.