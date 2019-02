Mortal Kombat 11: Ed Boon äußert sich zum Charakter-Leak

Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass durch eine Steam-Achievement-Liste angeblich die meisten Charaktere geleakt wurden, die in Mortal Kombat 11 verfügbar sein werden. Glaubt man dem Leak, dann werden Erron Black, Kung Lao, Frost, Cassie Cage, Kotal Kahn, Jade, und Jacqui Teil des Rosters sein.

Ed Boon, der Schöpfer von Mortal Kombat, hat sich nun auf Twitter zu diesem Leak geäußert. Er postete ein Video, das zeigt, wie Sonya Blade Scorpion verprügelt:

Hey Sonya… what are your thoughts on leaks?pic.twitter.com/DnruPv5knA