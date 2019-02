Mortal Kombat 11: Lassen sich die Fatalities mit den Gesetzen der Physik vereinbaren?

In der kommenden Webserie “The Science of Mortal Kombat” werden die Fatalities in Mortal Kombat 11 im “Mythbusters”-Stil getestet.

Wenn man an Mortal Kombat denkt, dann denkt man an sehr wahrscheinlich zuerst an brutale Fatalities. In Mortal Kombat 11 darf dieses Feature natürlich nicht fehlen. Und im neuesten Teil sind die Fatalities und Brutalities heftiger denn je. Passend dazu wurde die Webseire “The Science of Mortal Kombat” angekündigt, in der getestet wird, ob sich die Finisher mit den gesetzen der Physik vereinabren lassen.

Hört sich verrückt an? ist es auch. Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Hier die offizielle Beschreibung zur Serie: “Sub-Zero, Scorpion und Skarlet sind einige der tödlichsten Krieger in der Geschichte der Videospiele, aber wie würden sie sich mit den Gesetzen der Physik im Kampf bis zum Tod behaupten? Kyle Hill und seine Experten, darunter Daniel Cormier und CM Punk, werden Fatalities, Brutalities, und Realities in Mortal Kombat 11 testen.”

Die Serie geht am 18. Februar an den Start.

Das denken wir:

Das Ganze könnte ziemlich unterhaltsam werden. Der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr.