Mortal Kombat 11: So würde der “The Punisher”-Schauspieler Jon Bernthal als Kabal aussehen

Ein Küsntler hat den Schauspieler Jon Bernthal in den Mortal-Kombat-Charakter Kabal verwandelt.

Erinnert ihr euch noch an die Meldung, dass Schauspieler Terry Crews gerne Jax in Mortal Kombat verkörpern würde? Auslöser dafür war ein Bild des Künstlers “BossLogic”, das Terry als Jax zeigt. Jetzt hat “BossLogic” einen weiteren Schauspieler in einen Mortal-Kombat-Charakter verwandelt.

Die Rede ist von Jon Bernthal, der den Punisher in der gleichnamigen Netflix-Serie spielt. In dem Bild, das ihr gleich sehen werdet, bekommen wir Bernthal als Kabal zu sehen. Hier das Bild:

Ziemlich cool, oder? Kabal wurde übrigens mehr oder weniger schon für Mortal Kombat 11 bestätigt. Und zwar durch einen kurzen Teaser während des Reveal-Events. Hier nochmal der Clip:

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April.

Sobald es weitere infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wie wäre mit einem neuen “Mortal Kombat-” Film? Selbst wenn der zweite Teil wirklich mies war.