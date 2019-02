Mortal Kombat 11: Wurde jetzt bestätigt, dass Smoke nicht dabei ist?

Wenn ihr darauf hofft, das der Charakter Smoke in Mortal Kombat 11 zur Verfügung stehen wird, müsst ihr jetzt ganz stark sein: Und zwar hat NetherRealm wohl indirekt verkündet, dass er nicht dabei sein wird.

Und zwar hat Mick Pack, Entwickler bei NetherRealm kürzlich zum Thema getwittert. Manche gehen jetzt davon aus, dass besagter Tweet eine Bestätigung dafür ist, dass Smoke im Spiel verfügbar sein wird, noch mehr gegen aber davon aus, dass es eher eine Bestätigung dafür ist, dass er nicht im Spiel sein wird.

So sieht der Tweet von Mick Pack aus

Why did they make our ninja look like Klassic Smoke 🤷🏻‍♂️ He’s not even in the game.



Anyway… see you at 3pm. 🎉 https://t.co/j6sQQyOse6