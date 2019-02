Negan zertrümmert ab dem 28. Februar auch in Tekken 7 Schädel

in

Bandai Namco hat angekündigt, dass Negan aus The Walking Dead noch im Februar in den Tekken-Ring steigt.

Fast ein halbes Jahr nach der Ankündigung, dass Negan aus The Walking Dead als Gastkämpfer in Tekken 7 auftreten wird, hat Bandai Namco angekündigt, wann der Charakter an den Start geht.

Im Rahmen der EVO Japan 2019 gab Bandai Namco bekannt, dass Negan zusammen mit Julia Chang am 28. Februar für 7,99 USD bzw. 4,99 USD erhältlich sein wird. Dazu wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der Negan in Aktion zeigt.

Hier der neue Trailer:

Tekken 7 ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.

Das denken wir:

Negan scheint sehr gut in die Tekken-Truppe zu passen. Mal sehen, wie er sich so im Ring macht.