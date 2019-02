Paradox deutet Event für neues Vampire: The Masquerade Spiel an

Paradox fährt gerade die Marketingmaschinerie für ein kommendes Vampire: The Masquerade Spiel mit einer geheimnisvollen Website hoch.



Paradox hat kürzlich eine geheimnisvollen Website gestartet über die unter anderem eine Dating-App namens “Tender” beworben wird, die ihr über diesen Link erreicht. Diese App soll den eigenen Seelenverwandten ermitteln. Anmelden könnt ihr euch mit eurem Paradox-Account.

Abgesehen davon ist die Rede von einer Testgruppe, die am 23. Februar in New York zusammenkommen soll. In 4-stündigen Sitzungen sollen dann biometrischen Daten während der Verwendung von Tender überwacht werden. Dadurch sollen Menschen zu perfekten Gruppen zusammenfügt werden. Was auch immer das heißen mag.

Der Autor der Seite spricht auch über “Project Chimera” und wie sie es fast entschlüsselt haben. Der entschlüsselte Link im Blog führt zu einer Konzeptzeichnung für das neue Spiel (das ihr unter diesen Zeilen findet)

Sobald es weitere Infos dazu gibt (voraussichtlich ab dem 23. Februar) , erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ein Vampire-Nachfolger ist längst überfällig!