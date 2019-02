PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen Spiele im März

Sony hat die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele im März vorgestellt.

Auch im März erwarten euch wieder kostenlose PlayStation-Plus-Spiele. Diese hat Sony kürzlich mit einem neuen Trailer vorgestellt, den ihr weiter unten findet. Ihr dürft euch über den Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare Remastered und das Rätselspiel The Witness freuen.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Activisions legendäre Call of Duty-Reihe ist ein Meilenstein der modernen Gaming-Geschichte. In Call of Duty: Modern Warfare Remastered erleben Spieler als unvergessene Charaktere wie Sergeant John ‘Soap’ MacTavish oder Kapitän John Price den Kampf gegen eine feindliche Schurkentruppe an globalen Krisenherden – von Osteuropa und dem ländlichen Russland bis hin zum Mittleren Osten. Im revolutionären Online-Mehrspielermodus treten Spieler in anpassbaren Matches gemeinsam oder gegeneinander an, um Killstreaks, Erfahrungspunkte, Prestige und mehr zu sammeln.

Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward gehört zu den beliebtesten Teilen der Serie und definierte 2007 das Weltkriegs-Shooter-Genre durch ein modernes Setting neu. Es setzte mit seiner ursprünglichen Veröffentlichung einen neuen Standard für intensive, filmische Action und wurde gleichzeitig als eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten gelobt. Die Remastered-Version führt den FPS-Klassiker in die aktuelle Generation, ohne an Schießvergnügen und Präzision zu verlieren.

The Witness

Im First-Person-Puzzler The Witness vom Game-Designer Jonathan Blow erwachen die Spieler alleine auf einer fremden Insel voller zusammenhängender Rätsel. Die fesselnde Story, in der sie ihr Gedächtnis zurückerlangen müssen, führt sie in die verschiedenen Inselareale, wo über 500 knifflige Rätsel auf sie warten.

The Witness setzte 2016 neue Maßstäbe im Game- und Puzzle-Design und wurde vor allem wegen seiner neuartigen Verbindung von Rätsel, Spielwelt und Story von Spielern wie Kritikern gefeiert. Für PlayStation Plus-Mitglieder gibt es nun die Chance, dieses Knobelkunstwerk nachzuholen.

Beide Spiele stehen PS Plus-Mitgliedern ab dem 5. März bereit. Bis dahin können noch die Februar-Spiele heruntergeladen werden, u. a. HITMAN: The Complete First Season und For Honor.

Das denken wir:

Das sind zwei coole Spiele, die man sich nicht entgehen lassen sollte.