PS4-Trophäenstatistik zeigt, dass die meisten Spieler von Apex Legends Kameradenschweine sind

Jemand hat sich die PS4-Trophäenstatistik von Apex Legends genauer angesehen und festgestellt, dass die meisten Spieler des Battle-Royale-Shooters miese Teamplayer sind.

Ich finde es wirklich beachtlich, was Respawn da mit Apex Legends geschafft hat. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach zwei erfolgreichen Battle-Royale-Spielen (PUBG und Fortnite) als Konkurrent einfach mal ein drittes an den Start bringt, das ebenso erfolgreich ist? Aber darum soll es hier nicht gehen. Diese News dreht sich um das Teamplay in Apex Legends.

Der ResetEra-User “Kurdel” ist kürzlich in Apex Legends auf eine sehr interessante PS4-Trophäenstatistik gestoßen, die zeigt, dass die meisten Spieler keine guten Teamplayer sind.

Das wird ersichtlich, wenn man sich die “Team Player”-Trophäe genauer ansieht. Nicht einmal 50% der Spieler haben sie.

Zur Einordnung: Die Trophäe “Team Player” wird an Spieler vergeben, die einen Teamkollegen respawnen. Und anscheinend haben auf der PS4 nur 49,5% der Spieler die Trophäe verdient. Und was sagt uns das? Obwohl Respawn Entertainment in Apex Legends das Teamwork in den Mittelpunkt rück, spielen es die meisten, als würde es sich um ein Deathmatch handeln.

Auf der anderen Seite: 51,5% der Spieler haben die Trophäe, was zeigt, dass es auch ein paar gute Teamspieler gibt. Und oft ist es auch so, dass wenn ein Teammitglied fällt, das ganze Team das Zeitliche segnet.

Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Teamkameraden in Apex Legends gemacht? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es ist beeindruckend, wie erfolgreich Apex Legends ist. Wir freuen uns schon auf die nächsten Updates und sind gespannt, was Respawn noch so mit dem Spiel vorhat.