Resident Evil 2: Capcom hat noch immer keine Pläne für eine Switch-Version

Falls ihr hofft, dass Resident Evil 2 irgendwann in nächster Zeit für die Nintendo Switch erscheint, muss ich euch leider enttäuschen. Capcom hat nämlich verraten, dass es aktuell keine Pläne für eine Switch-Umsetzung gibt.

Bereits im letzten Jahr hat Capcom verkündet, dass es keine Pläne gibt, Resident Evil 2 auf die Switch zu bringen. Und daran hat sich aktuell nichts geändert, wie Kat, Community Manager bei Capcom, kürzlich via Twitter erklärt hat:

No plans on that, no.

— Kat (@ImKatastrophe) February 20, 2019