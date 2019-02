Resident Evil 2 ist mit überzogenen Gesichtsanimationen total verrückt

in

Da hat jemand die Gesichtsanimationen in Resident Evil 2 verstärkt und das Ergebnis ist absolut absurd.

Wenn euer Tag bisher mies war und ihr etwas Aufmunterung vertragen könnt, dann habe ich genau das Richtige für euch. In nachfolgenden Videos seht ihr, was passiert, wenn man die Gesichtsanimationen in Resident Evil 2 um 500 Prozent nnach oben schraubt.

Genau das hat nämlich der YouTuber “DPO23” gemacht und wenn Leons Gesichtszüge in einer total ernsten Situation entgleisen, dann ist das äußerst amüsant.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier die Videos:

Resident Evil 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und wenn ihr wissen wollt, was euch im kommenden Spielmodus “The Ghost Survivors” erwartet, dann solltet ihr diesem Link hier folgen.

Das denken wir:

Das ist einfach nur verrückt. Gerne mehr davon.