Russia 2055: Neue Spielszenen sind da – die Pre-Alpha startet am 28. Februar

Wir berichteten ja schon häufiger über das Indie-Ego-Shooter-Projekt Russia 2055 von Invictus Volition. Mitlerweile wurden zwei neue Gameplay-Clips veröffentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Der erste Clip zeigt einen Shaky-Cam-Effekt, der etwas an Found-Footage-Filme erinnert. Hier das Video dazu:

Gameplay Update: working on this camera shaking or inertia effect. Kinda starting to look like those “found footage” movies. hope people like it, i dunno pic.twitter.com/3gdXdHtRqQ

Das zweite Video zeigt mehr von dem Level, das wir schon häufiger zu sehen bekommen haben. Abgesehen davon gibt es auch einige Gameplay-Mechaniken zu sehen. Insgesamt wirkt das Ganze ziemlich cool und macht Lust auf mehr:

Gameplay Update: I’m becoming more excited to see people play this game. 😮Its pretty cool to have received so much positive support around the project! pic.twitter.com/H8E5EYyrUl

— Invictus Volition (@InvictusVoliton) 23. Februar 2019