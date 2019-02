Seht euch hier ein ziemlich verrücktes “Jurassic Park” & ​​Fyre Festival Mashup-Video an

in

Habt ihr schon die Netflix-Doku “Fyre: The Greatest Party That Never Happened” gesehen? Hier dreht sich alles um das Fyre Festival, das als Luxus-Musikevent auf einer noblen Privatinsel vermarktet wurde. Doch ein arroganter Unternehmer machte das Festival zu einer spektakulären Farce.

Nerdist hat Szenen aus dem Film jetzt mit Szenen aus “Jurassic Park” vermischt und das passt wie die Faust aufs Auge. Wir wissen ja alle, wie das mit dem “Jurassic Park” endete.

Im Video übernimmt John Hammond (Richard Attenborough), der Errichter des Jurassic Parks auf Isla Nublar, sozusagen die Rolle von Billy McFarland, der dafür sorgte, dass das Fyre Festival zum Reinfall wurde.

Und das ist wirklich sehr unterhaltsam. Aber seht am besten selbst. Hier das Video:

Das denken wir:

Das ist absolut verrückt. Gerne mehr davon. Aber bitte kein Fyre Festival mehr.