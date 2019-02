Sekiro: Shadows Die Twice – Diese Limited Edition PS4 Pro ist ein Kunstwerk

in

Der Online-Händler Game Mania hat eine beeindruckende Limited Edition PS4 Pro zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht.

Na, freut ihr euch schon auf den Release von Sekiro: Shadows Die Twice? Hier erwartet euch ein weiteres Abenteuer von FromSoftware, den Schöpfern von Bloodborne und der Dark Souls-Reihe. Kürzlich wurde nun eine Limited Edition PS4 Pro zum Spiel vorgestellt.

Und zwar könnt ihr die Konsole beim niederländischen Online-Händler Game Mania gewinnen. Um sie zu bekommen, muss man das Spiel bei Game Mania vorbestellen. Danach bekommt man Essstäbchen zugeschickt. Wenn man goldene Essstäbchen erhält, dann gewinnt man die Konsole.

Coole Idee, oder? In diesem Video könnt ihr die Konsole bewundern:

Alle weiteren infos zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Diese Konsole sieht großartig aus. Ein Traum für jeden Sammler.