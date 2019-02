Sekiro: Shadows Die Twice – Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

Kürzlich wurde ein neuer Story-Trailer zum Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht.

Wir berichten ja schon eine ganze Weile über das vielversprechende Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice und es scheint, als würde es ewig dauern, bis das Spiel endlich in den Händlerregalen steht, aber nun müssen wir nicht mehr lange warten. Der Release soll am 22. März erfolgen und da wir uns bloß noch ein paar Wochen gedulden müssen, dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neue Szenen aus dem Spiel freuen. Kürzlich wurde beispielsweise ein neuer Story-Trailer veröffentlicht.

Im Spiel findet ihr euch als “einarmiger Wolf” in den 1500er Jahren in Japan wieder. Der Protagonist ist ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen – daher ist er vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der neue Trailer:

Übrigens: Xbox-Spieler bekommen als Pre-Order-Bonus eine Prothese für ihren Avatar. Mehr Infos dazu erfahrt ihr über diesen Link.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Szenen aus dem Spiel sehen richtig gut aus. Wer auf Titel wie Tenchu steht, der sollte sich Sekiro unbedingt vormerken.