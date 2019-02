Shenmue 3: Neuer Screenshot zeigt Lan Di – bald kommt noch “viel mehr”

In den letzten Monaten war es leider relativ still rund um Shenmue 3. In der letzten Meldung haben wir euch die Systemanforderungen der PC-Version verraten. Heute können wir euch einen neuen Screenshot präsentieren.

Und zwar hat Cedric Biscay einen neuen Screenshot veröffentlicht, der Lan Di zeigt. Lan Di ist der Antagonist des Spiels – er ist für den Tod von Ryo Hazukis Vater verantwortlich.

Mit dem Scresnshot wurde auch verkündet, dass Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki als Gast auf der Messe MAGIC Monaco erwartet wird. Es soll einen neuen Trailer zum Spiel zu sehen geben und ein ausgewählter Personenkreis soll die Möglichkeit bekommen, Gameplay zu erleben.

Hier der besagte Screenshot:

Good afternoon from the one and only….Lan Di !

I hope you will appreciate this world exclusive screenshot from #Shenmue3

Thanks Yu san 🙂

So much more to come at @MagicMonaco next 9th of March !

Please follow @ShibuyaProd for more 😉#MAGICMONACO #MAGIC2019 #Monaco #Shenmue pic.twitter.com/Iq0lAb1udn

— Cedric Biscay (@CedricBiscay) 19. Februar 2019