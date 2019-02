The Division 2: Hier sind 7 Minuten aus der PC-Version

AMD hat einen neuen Gameplay-Clip veröffentlicht, der die PC-Version von The Division 2 in Aktion zeigt.

Ein paar Wochen noch, dann steht The Division 2 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Und falls ihr plant, euch die PC-Version zu besorgen, dann interessiert euch mit Sicherheit, wie das Spiel auf dem Computer so aussieht.

Nachfolgend findet ihr ein Video von AMD, das die PC-Version des Spiels zeigt. Wir bekommen sieben Minuten zu sehen, in denen hauptsächlich geballert wird – in der Dark Zone.

Hier das neue gameplay-Video:

The Division 2 erscheint am 15. März. Übrigens: Das Spiel unterstützt sowohl DX12 als auch DX11 und laut den Entwicklern ist die DX12-Version schneller als die DX11-Version. Über diesen Link findet ihr die Systemanforderungen der PC-Version.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

In The Division 2 wird es viele sinnvolle Neuerungen geben, das steht schon mal fest. Wir hoffen nur, dass das Spiel auch auf lange Sicht überzuegen kann.