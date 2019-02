The Division 2: Ubisoft veröffentlicht Endgame-Trailer

in

Ubisoft hat kürzlich einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Endgame von The Division 2 erwartet.

Falls ihr euch fragt, was euch im Endgame von The Division 2 erwartet, hat Ubisoft jetzt eine Antwort in Videoform parat. Ubd zwar hat das Studio einen Trailer veröffentlicht, der den Endgame-Content vorstellt.

Unter anderem dürft ihr euch über neue Fraktionen, neue Einsätze, drei Spezialisierungen, besetzte Dark Zones und Raids freuen. Für Division-Agenten gibt es also viel zu tun.

Hier der Trailer:

Das sieht doch schon mal ziemlich vielversprechend aus, oder? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Ubisoft scheint das Endgame diesmal besser vorbereitet zu haben als im Vorgänger. Wir sind vor allem gespannt, wie der Post-Launch-Content aussieht. Damit steht und fällt der Erfolg des Spiels.