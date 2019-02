The Division 2: Ubisoft verrät, wann die Open-Beta an den Start geht

Anfang März startet Ubisoft die Open-Beta von The Division 2.



Falls ihr das Multiplayer-Actionspiel The Division 2 vor dem Release anspielen möchtet, habt ihr Gelegenheit dazu. Und zwar ab dem 1. März, denn dann geht die Open-Beta für PC, PS4 und Xbox One an den Start. Das verkündete Ubisoft kürzlich via Pressemitteilung.

Übrigens war ursprünglich keine Open-Beta-Phase für The Division 2 geplant. Aber die Community wird sich mit Sicherheit über diesen Schritt freuen.

Details zur offenen Beta wurden aber bisher noch nicht verkündet

Angekündigt wurde die Beta durch einen Versprecher des Live Content Managers Yannick Banchereau während eines Livestreams am Wochenende. Er erklärte, dass gerade Fehler der Private-Beta ausgebessert werden, um sich auf die Open-Beta vorzubereiten.

Hier der Stream:

Die Story von The Division 2



“Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, erhöht Tom Clancy’s The Division 2den Einsatz für die Spieler. Sie werden in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt, das originalgetreu nachgebildet wurde. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen werden die Spieler in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen eintauchen. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, dann fällt die gesamte Nation.”

The Division 2 erscheint am 15. März für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Coole Sache. Jetzt können alle The Division 2 vor dem offiziellen Release anspielen.