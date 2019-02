The Order 1886: Zum vierten Geburtstag veröffentlicht Ready At Dawn neue Behind-the-Scenes-Videos

in

The Order 1886 hat Geburtstag und aus diesem Grund wurden kürzlich neue Behind-the-Scenes-Videos veröffentlicht.

Am 20. Februar 2015 wurde der PS4-Shooter The Order 1886 veröffentlicht. Zum Geburtstag haben Sony und das Studio Ready at Dawn nun Behind-the-Scenes-Videos veröffentlicht.

In den Videos bekommen wir unter anderem zu sehen, wie die Animation und die beeindruckenden Umgebungen des Spiels entstanden sind. Das Ganze ist ziemlich interessant – nicht nur für Fans.

Für mich zählt The Order 1886 zu den besten Shootern, die für die PS4 erhältlich sind – auch wenn ich weiß, dass der Titel nicht bei allen Gamern und Kritikern gut ankam. Ich finde vor allem das viktorianischen London als Setting cool. Aber auch die Story und die beeindruckende Grafik kann überzeugen. Und die Action kommt auch nicht zu kurz.

Wer das Spiel bisher noch nicht gespielt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen.

Hier die neuen Videos:

Das denken wir:

Ein Nachfolger ist längst überfällig. Mit welchem Spiel Ready at Dawn wohl als nächstes an den Start geht?