The Outer Worlds: Wurde der Release-Termin geleakt?

Anscheinend wurde der Release-Termin des Rollenspiels The Outer Worlds geleakt.

Falls ihr euch fragt, wan denn das Science-Fiction-Rollenspiel The Outer Worlds erscheint: Der Release-Termin wurde anscheinend geleakt.

Und zwar scheint Obsidian einen Release am 6. August anzupeilen. Das geht aus einem Eintrag in der Steam-Datenbank hervor. Hier der Link dazu. Bestätigt wurde der Termin noch nicht, wir halten diesen Zeitraum aber für ziemlich realistisch.

Und darum geht es in The Outer Worlds:

“In The Outer Worlds erwachen Sie auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis, und finden sich mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte. Während Sie die äußersten Gebiete des Weltraums erkunden und auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen treffen, entscheiden Sie mit dem von Ihnen entwickelten Charakter über den Verlauf der spielergetriebenen Handlung. In der Gleichung der Firma für die Kolonie sind Sie die außerplanmäßige Variable.”

Auf eurer Reise durch die Kolonie trefft ihr auf eine Reihe von Charakteren, die sich eurer Crew anschließen wollen. Diese Begleiter verfügen über individuelle Fähigkeiten und haben allesamt eigene Missionen, Motivationen und Ideale.

Ihr könnt diesen Charakteren beim Erreichen ihrer Ziele helfen oder sie für eure Zwecke einzuspannen.

Hört sich spannend an, oder? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus The Outer Worlds sehen verdammt gut aus. Wir freuen uns schon auf den Release.