White Paper Games hat einen neuen Trailer zum Echtzeit-Thriller The Occupation veröffentlicht

Kürzlich wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Echtzeit-Thriller The Occupation veröffentlicht, in dem der Ablauf des Spiels vorgestellt wird.

Den Titel The Occupation hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mitte letzten Jahres berichteten wir über erste Spielszenen und seither war es ziemlich still rund um das Spiel. Jetzt wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

The Occupation verschlägt euch als Reporter ins Jahr 1987 in das nordwestliche England – eine Zeit politischer Unruhen. Ein Terroranschlag kostete das Leben von 23 Menschen und die Regierung will darum den Union Act beschließen, ein Gesetz, das die Freiheit der Bürger drastisch einschränken würde.

Der Clou: Das Spiel läuft in Echtzeit ab, was das Ganze noch spannender macht. Im neuesten Gameplay-Trailer bekommen wir nun zu sehen, wie das Spiel abläuft und einige der Charaktere werden ebenfalls vorgestellt.

Das Ganze sieht ziemlich spannend aus und wer auf Thriller steht, der sollte das Spiel unbedingt im Auge behalten.

The Occupation erscheint am 5. März für PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Der Echtzeit-Ansatz ist super spannend und die Story klingt interessant. Diesen Titel sollte man sich auf jeden Fall vormerken.