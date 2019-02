World War Z: Neuer Trailer stellt Player vs Player vs Zombies vor

Kürzlich wurde ein neuer Multiplayer-Trailer zum Zombie-Shooter World War Z veröffentlicht.

Das Studio Sabre Interactive hat einen neuen Trailer zu World War Z veröffentlicht, der den Multiplayer-Modus Players vs Players vs Zombies (PvPvZ) in World War Z zeigt. Wie der Name schon vermuten lässt, kämpft man hier nicht nur gegen Zombies, sondern auch gegen andere Mitspieler.

Und das könnte meiner Meinung nach ziemlich unterhaltsam werden. Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, gibt einen guten Eindruck davon, wie die Matches ablaufen.

Im Spiel erwartet euch auch ein Vier-Spieler-Koop-Modus und es wird auch verschiedene Klassen geben. Mehr dazu erfahrt ihr über diesen Link.

Übrigens: World War Z basiert auf dem gleichnamigen Actionfilm mit Brad Pitt von Paramount Picturest.

Hier der Trailer:

World War Z erscheint für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Die PC-Version wird exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.

Das denken wir:

Dieser Modus könnte richtig spannend werden. Wer auf Zombie-Action steht, sollte sich World War Z vormerken.