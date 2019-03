Anthem im Test – Viel Spaß mit noch mehr Potential

Anthem könnte jetzt schon das am Meisten diskutierte Spiel des Jahres sein. Nach bombastischen E3-Demos und viel Hoffnung durch Legendenstudio Bioware schlug das Spiel wie eine (Medien)Bombe ein. Aber anstatt die Spielerschaft zu begeistern, teilte Anthem sie in zwei – man liebt Anthem oder man hasst es. Wie es dazu kam, was Anthem ist und was es werden könnte, das klärt der Test.

Freelancer – darum dreht sich die Geschichte von Anthem. Nicht die Art Freelancer, die Mediendesign studiert hat und sich von Auftrag zu Auftrag hangelt, nein: Gemeint sind die Freelancer im fliegenden Kampfanzug. Wir sind eben ein solcher Freelancer und somit im Besitz eines solchen Kampfanzuges, den sogenannten Javelins. Die gibt es in vier Ausführungen: den flinken und extrem schnellen “Interceptor”, den bulligen Tank “Colossus”, den Tech-Mage “Storm” oder den Allrounder “Ranger”. Die Aufgabe eines Freelancers ist es, die Menschheit der Spielwelt “Bastion” vor allerlei fiesen Kreaturen, dem bösen Imperium “Dominion” und einer mysteriösen Schöpfungskraft, der Hymne der Schöpfung (oder: Anthem) zu beschützen. Besagte Hymne konnten weder die Schöpfer, noch die Menschen bändigen – und trotzdem macht sich das Dominion daran, die Hymne zu kontrollieren und so wahnsinnige Macht zu sammeln. Und nun liegt es an uns, genau das zu verhindern – in Zusammenarbeit mit anderen Freelancern und alten Kameraden, die wir ehrlich gesagt nur kurz im Tutorial des Spiels kennengelernt haben.

Insgesamt plustert sich die Geschichte von Anthem ganz genretypisch zu mehr auf, als sie ist. Anstatt großem Sci-Fi-Kino erwartet den Spieler der typische erzählerische Platzhalter mit groß klingenden Füllwörtern und wenig Tiefe, den wir aus Spielen wie Destiny oder The Division kennen. Einen besseren Eindruck machen einige sympathisch geschriebene Charaktere wie unserem Mitstreiter (oder: “Cypher”) Owen, der visuell und in seinen Dialogen einfach super überzeugend ausgefallen ist. Insgesamt bringt das alles leider wenig: Denn während ich am Anfang meiner Spielzeit noch hoffnungsvoll war, dass die Geschichte schon noch spannend wird, wurden die Storyschnipsel und zugegebenermaßen gut gemachten Zwischensequenzen aber bloß zum notwendigen Übergang zur nächsten Storymission. Alles in allem ist die Geschichte von Anthem alleine ihr Geld mit Sicherheit nicht wert. Die meisten Spieler des Genres werden sich aber einig sein, dass das Gameplay vor der Story kommt. Und wieviel Spaß macht das?

Entwickler Bioware hat sich mit dem Loot-Shooter nämlich ein spannendes, aber hart umkämpftes Genre ausgesucht. Das bewährte Studio hinter Klassikern wie Baldurs Gate oder Mass Effect möchte mit Anthem nämlich niemand anderem als Genre-Primus Destiny den Wind aus den Segeln nehmen. Glücklicherweise versucht Bioware das aber mit einem auf dem Papier doch sehr frischen Spielkonzept. Durch die fliegenden Javelins gewinnt das Gameplay von Anthem eine vertikale Tiefe und erlaubt uns, das Kampfgeschehen von allen Seiten zu betrachten. Die vielseitigen Bewegungsmöglichkeiten machen das Gameplay inklusive Kämpfe wesentlich actionreicher und hebt Anthem hier schonmal vom typischen Ego-Shooter ab. Die Flüge im Javelin machen einen großen Teil beinahe aller Aktivitäten in Anthem aus: Wir fliegen vom Hub zum Missionsgebiet oder von Missionsziel zu Missionsziel, können oberhalb des Kampfgeschehens schweben und die Gegner von oben ausschalten oder wir erkunden die Karte im freien Modus und sammeln Rohstoffe oder absolvieren World-Events. Wenn wir beim Fliegen nicht aufpassen, überhitzt unser Anzug schnell und wirft uns kurzerhand zu Boden. Die Überhitzung kann man verhindern, indem man den Javelin im Sturzflug oder in der Nähe von Gewässern abkühlt. Die Flugzeit als begrenzte Ressource macht das Fliegen und die Kämpfe ein Stück weit taktischer und spannender.

Neben den Storymissionen und World-Events im Freien Modus gibt es noch den Zufallsbeitritt in die Missionen fremder Spieler. Denen können wir dann aushelfen und ebenfalls ein paar EXP abgreifen. Diese bringen uns dann nach und nach dem Level Cap bei Level 30 näher. Auf dem Weg dahin schalten wir neue Javelin-Klassen, Ausrüstungsslots und besseres Equipment frei. Anthem bedient natürlich die aus vielen anderen Spielen wie Destiny oder Diablo 3 bekannte Loot-Spirale, seine Spielfigur immer besser und stärker zu machen. Wenn wir zum Beispiel eine Storymission oder die sogenannten “Festungen” – das sind besonders schwere Dungeons samt Endboss – absolvieren, kriegen wir neben einem großen Haufen Erfahrungspunkten auch einiges an Equipment spendiert. Dazu gehören verschiedene Waffen wie Sturmgewehre, Schrotflinten oder Scharfschützengewehre, neue Spezialattacken wie Mörsergeschütze oder Eisstürme oder einfach sogenannte “Komponenten”, die unsere Stats boosten. Das immer besser werdende Equipment, die Jagd nach höheren Schadenszahlen und stärkeren Waffen macht die Motivation in Anthem aus. Besonders der Storm-Javelin machte mir ordentlich Spaß. Mit seinen AoE-Attacken wie Feuerbällen oder Blitzstürmen teilt er nämlich ordentlich aus und ist vor allem zu Beginn des Spiels die richtige Wahl. Zusätzlich kann der Storm beinahe unbegrenzt in der Luft schweben und von dort aus austeilen, während seine Kollegen nach kurzer Zeit überhitzen – das macht den Storm für mich zum spaßigsten Javelin in Anthem.

Alles in allem hat Anthem das typische Problem im Endgame: Zu Beginn feuert Bioware Schlag auf Schlag neue Features und Inhalte ab, gegen Ende wird es aber eher dünn. Am Ende der Mainstory ist man ungefähr bei Level 20 – der Rest bis Level 30 uss dann gegrindet werden. Das geschieht hauptsächlich durch Festungen oder den Zufallsbeitritt in fremde Missionen. Generell ist es umstritten, dass alle Inhalte standardmäßig mit anderen Spielern gestartet werden – auf Wunsch natürlich auch Solo. Mir persönlich hat das großen Spaß gemacht: Natürlich sind die Missionen nicht mehr so atmosphärisch, wenn sie relativ zügig mit insgesamt 4 Spielern durchgezogen werden. Aber gerade Bossfights machen im Kollektiv so richtig Spaß, wenn die verschiedenen Klassen dank Teamplay und Kombi-Angriffen richtig Damage raushauen. In solchen Momenten punktet das actionreiche Gameplay von Anthem.

Hat man dann Level 30 erreicht, werden die “Großmeister”-Schwierigkeitsgrade freigeschaltet. Auf dieser Schwierigkeit werden die Festungen zu richtigen Herausforderungen, entlohnen den Spieler natürlich auch mit der besten, möglicherweise legendären Ausrüstung. Und da liegt das Endziel von Anthem. Ist das Equipment gesammelt, dann verliert Anthem im Endgame aber ordentlich an Reiz, denn viel mehr gibt es dann nicht mehr zutun. Anthem hat bislang leider keinen PvP-Modus oder andere Features, in denen man sich danach weiter testen kann. Man kann nur hoffen, dass Anthem nach und nach seine Linie findet und sich in diese Richtung weiterentwickelt. Ich bin aber der festen Meinung, dass das geschehen wird und das Endgame weiter ausgebaut wird. Denn am Endgame stehen und fallen Service-Games wie Destiny oder Anthem.

Grafisch sieht Anthem absolut grandios aus. Natürlich, ein Downgrade hat es seit der E3-Demo gegeben und im direkten Vergleich sind viele Spieler unzufrieden, aber neutral betrachtet sieht Anthem an vielen Stellen super aus. Die Effekte in den Kämpfen sind bombastisch und knallen ordentlich rein, die Spielwelt ist zwar nicht voll und pulsierend, bietet aber vor allem aus der Luft wirklich schöne Aufnahmen. Alles in allem ist Anthem, jedem Downgrade zum Trotz, hübsch ausgefallen – aber natürlich nicht so überragend wie in der E3-Demo.

Leider muss auf technischer Seite noch an Anthem gewerkelt werden. Der Spaß wird an vielen Stellen durch fiese Lags, sehr lange Ladezeiten (zumindest auf der PS4) und Verbindungsabbrüchen geschmälert. Zusätzlich wird man ständig zu seinen Mitspielern teleportiert, wenn man auch nur ein bisschen zurückhängt – beispielsweise durch einen überhitzten Javelin. Mit dem aktuellen Patch arbeitet Bioware aber bereits daran, dass das nicht mehr so oft passiert. Insgesamt muss auf technischer Seite noch ein bisschen was passieren, damit man aus den spaßigen Abschnitten nicht abrupt durch solche Makel herausgerissen wird.

Unser Fazit:

Anthem macht mir riesigen Spaß. Das frische Gunplay mit riesiger vertikaler Komponente, abwechslungsreichen Klassen und bisweilen anspruchsvollen Festungen sollte besonders Gelegenheitsspielern sehr große Freude bereiten. Aber gerade Genre-Veteranen, die Stunden mindestens im dreistelligen Bereich investieren wollen, geraten im Endgame schnell in einen Flaschenhals. Irgendwann ist die Loot-Spirale erschöpft und das beste Equipment annähernd gesammelt. Hier muss Bioware nachliefern und auch Hardcore-Spieler bedienen.

Man ahnt beim Spielen immer wieder, was Anthem sein möchte und sein könnte. Wenn Bioware noch mehr in das Endgame investiert und die technischen Macken ausbessert, dann ist schon viel geschafft. Wer diese Geduld und Hoffnung mitbringt oder eher ein Gelegenheitsspieler ist und Lust auf den etwas anderen Loot-Shooter hat, der wir mit Anthem viel Spaß haben.

Wertung: (4,4 / 5)