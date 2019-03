Apex Legends: Dataminer entdecken Hinweise auf zehn neue Helden

Noch in dieser Woche könnte der Battle-Passe zum Battle-Royale-Shooter Apex Legends erscheinen und die Season 1 mit neuen Inhalten starten. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Dafür sind Dataminer im Programmcode auf Hinweise zu zehn neuen Helden gestoßen.

Unter diesen Legenden befindet sich auch “Octane”, der voraussichtlich mit dem Battle-Pass erscheinen wird.

Auf Basis der durchgesickerten Daten hat der Twitter-Nutzer “Surgent179” eine Übersicht mit den neuen Legend erstellt. Darunter: “Husaria”, “Jericho”, “Nomad” und “Rampart”.

Hier das entsprechende Bild:

