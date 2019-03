Apex Legends: So sieht die nächste Waffe im Spiel aus

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die nächste Waffe im Battle-Royale-Shooter Apex Legends (wahrscheinlich) L-STAR EMG heißen wird. Diese Waffe wurde im letzten Monate mit dem Havoc geleakt.

Der Havoc ist mittlerweile im Spiel verfügbar. Die neue Waffe lässt bisher noch auf sich warten. Dataminer sind jedoch auf neue Infos zur L-STAR EMG gestoßen.

Einige Spieler glaubten bisher, dass die neue Waffe im Titelbildschirm des Spiels zu sehen ist, aber der neue Leak zeigt, dass dieses Gerücht nicht stimmt. Das beweisen Bilder der Waffe, die der Dataminer “Shrugtal‏” via Twitter veröffentlicht hat.

Nachfolgende Bilder zeigen das Gewehr mit verschiedenen Skins:

L-Star with texture and no attachments pic.twitter.com/sGQQXr60HL — Shrugtal (@shrugtal) 14. März 2019

Forgot to tweet out the edgy legendary variant of L-Star pic.twitter.com/HiAeeCOtsK — Shrugtal (@shrugtal) 15. März 2019

Ab wann die neue Waffe verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt, aber vermutlich mit dem Beginn der ersten Season und dem Ausrollen des Battle Passes.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die neue Waffe sieht ziemlich cool aus. Mal sehen, wie sie sich so auf dem Schlachtfeld macht.

Quelle: twitter.com via comicbook.com